Бруевич (Гагарина) Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бруевич (Гагарина) Зоя

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Отец

Около 1902 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Гагарин Алексей Иванович

Мать: Гагарина Анна

Смерть
2004
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