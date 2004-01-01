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Бруевич (Гагарина) Зоя
Бруевич (Гагарина) Зоя
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1927
Дата смерти
2004
Пол
Женский
Отец
Гагарин Алексей Иванович
Около 1902 г.р.
Мать
Гагарина (Матвеева) Анна
1903 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец:
Гагарин Алексей Иванович
Мать:
Гагарина Анна
Смерть
2004
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