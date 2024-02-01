Дрозд (Головкова) Татьяне Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1970
Отец: Головков Павел
Рождение ребёнка
16.08.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.08.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
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