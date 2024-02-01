Дрозд (Головкова) Татьяне Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрозд (Головкова) Татьяне Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1970

Пол

Женский

Отец

Мать

1952 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1970

Отец: Головков Павел

Мать: Ощепкова Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
16.08.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.08.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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