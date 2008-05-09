Котова (Еремеева) Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1927
Дата смерти09.05.2008
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1927
Отец: Еремеев Алексей Яковлевич
Мать: Еремеева Анна
Рождение ребёнка
14.08.1953
Отец ребёнка: Котов Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
14.08.1953
Отец ребёнка: Котов Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
25.05.1957
Дочь: Борисова (Котова) Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Котов Михаил Яковлевич
Смерть
09.05.2008