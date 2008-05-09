Котова (Еремеева) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова (Еремеева) Мария Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1927

Дата смерти

09.05.2008

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1927

Отец: Еремеев Алексей Яковлевич

Мать: Еремеева Анна

Рождение ребёнка
14.08.1953

Сын: Котов Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Котов Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
14.08.1953

Сын: Котов Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Котов Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
25.05.1957

Дочь: Борисова (Котова) Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Котов Михаил Яковлевич

Смерть
09.05.2008

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