Тамбовцева (Тамбовцева) Татьяна Исаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тамбовцева (Тамбовцева) Татьяна Исаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Арина Силантьева

Отец ребёнка: Тамбовцев Силантий Иванов

Рождение ребёнка
25.04.1829

Сын: Тамбовцев Марк Силантьев

Отец ребёнка: Тамбовцев Силантий Иванов

Рождение ребёнка
19.07.1830

Сын: Тамбовцев Иегов Силантьевич

Отец ребёнка: Тамбовцев Силантий Иванов

Рождение ребёнка
13.07.1831

Дочь: Анисимова Ефросиния Силантьевна

Отец ребёнка: Тамбовцев Силантий Иванов

Смерть
Неизвестно
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