Чинарев Леонтий Гаврилович
Место рожденияЛевашево
Дата рождения26.06.1789
Дата смерти02.02.1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1789
Бракосочетание
Около 1811
Рождение ребёнка
05.02.1824
Дочь: Казанцева (Чинарева) Агапия Леонтьевна
Мать ребёнка: Чинарева Прасковья Петровна
Смерть
02.02.1844
Левашево, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
МК: 58, удушье