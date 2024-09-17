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Чинарев Леонтий Гаврилович

Место рождения

Левашево

Дата рождения

26.06.1789

Дата смерти

02.02.1844

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1789

Отец: Чинарев Гавриил Яковлевич

Мать: Чинарева Марфа Пимоновна

Бракосочетание
Около 1811

Жена: Чинарева Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
05.02.1824

Дочь: Казанцева (Чинарева) Агапия Леонтьевна

Мать ребёнка: Чинарева Прасковья Петровна

Смерть
02.02.1844
Левашево, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
МК: 58, удушье

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