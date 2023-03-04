Овчинников Николай Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.05.2012
Сын: Овчинников Егор Николаевич
Мать ребёнка: Перминова Ирина Владимировна
Рождение ребёнка
30.10.2013
Дочь: Овчинникова Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Перминова Ирина Владимировна
Рождение ребёнка
16.12.2019
Дочь: Овчинникова Александра Николаевна
Мать ребёнка: Перминова Ирина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно