Овчинников Николай Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинников Николай Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1982

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.2012

Сын: Овчинников Егор Николаевич

Мать ребёнка: Перминова Ирина Владимировна

Рождение ребёнка
30.10.2013

Дочь: Овчинникова Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Перминова Ирина Владимировна

Рождение ребёнка
16.12.2019

Дочь: Овчинникова Александра Николаевна

Мать ребёнка: Перминова Ирина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перминова Ирина Владимировна

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