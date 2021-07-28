Мурзина (Киселёва) Христина Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурзина (Киселёва) Христина Илларионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1925

Дата смерти

28.07.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1947

Сын: Мурзин Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Мурзин Михаил Кузьмич

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Евгения Михайловна

Отец ребёнка: Мурзин Михаил Кузьмич

Красногорский, Еманжелинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1954

Сын: Мурзин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Мурзин Михаил Кузьмич

Красногорский, Еманжелинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1954

Сын: Мурзин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Мурзин Михаил Кузьмич

Красногорский, Еманжелинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурзин Михаил Кузьмич

Смерть
28.07.2021
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