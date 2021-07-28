Мурзина (Киселёва) Христина Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1925
Дата смерти28.07.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1947
Сын: Мурзин Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Мурзин Михаил Кузьмич
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Евгения Михайловна
Отец ребёнка: Мурзин Михаил Кузьмич
Рождение ребёнка
1954
Сын: Мурзин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Мурзин Михаил Кузьмич
Рождение ребёнка
1954
Отец ребёнка: Мурзин Михаил Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.07.2021