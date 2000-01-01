Спицына Аксинья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спицына Аксинья Антоновна

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Место рождения

Тамбовская область, село Уварово, однодворческая крестьянка

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1732 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Тамбовская область, село Уварово, однодворческая крестьянка
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Аксинья

Отец ребёнка: Спицын Сафроний

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Спицын Сафроний

Рождение ребёнка
1759

Сын: Спицын Семен

Отец ребёнка: Спицын Сафроний

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спицын Сафроний

Смерть
Неизвестно
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