Спицына Аксинья Антоновна
Место рожденияТамбовская область, село Уварово, однодворческая крестьянка
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Тамбовская область, село Уварово, однодворческая крестьянка
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Аксинья
Отец ребёнка: Спицын Сафроний
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Спицын Сафроний
Рождение ребёнка
1759
Сын: Спицын Семен
Отец ребёнка: Спицын Сафроний
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Спицын Сафроний
Смерть
Неизвестно