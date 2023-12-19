Касьянова Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1947
Дата смерти19.12.2023
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Касьянов Леонид
Рождение ребёнка
17.04.1976
Рождение ребёнка
28.08.1984
Учалы, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
19.12.2023