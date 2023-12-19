Касьянова Вера 06.01.1947 — найти родственников по фамилии на Familio
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Касьянова Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1947

Дата смерти

19.12.2023

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1949 г.р.

Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Касьянов Леонид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касьянов Леонид

Рождение ребёнка
17.04.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Касьянов Леонид

Рождение ребёнка
28.08.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Касьянов Леонид

Учалы, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
19.12.2023

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