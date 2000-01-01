Иванов Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Иван Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1992

Пол

Мужской

Отец

Мать

1968 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1992

Отец: Иванов Павел

Мать: Иванова Людмила

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