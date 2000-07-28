Wójcik Zdzisław Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиWójcik Zdzisław

Wójcik Zdzisław

Место рождения

Cegłów

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

28.07.2000

Пол

Мужской

Отец

Около 1922 г.р.

Мать

Около 1928 г.р.

Жена

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Wójcik Władysław

Мать: Wójcik Władysława

Cegłów
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Wójcik Arkadiusz

Мать ребёнка: Wójcik Krystyna

Cegłów
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Wójcik) Kinga

Мать ребёнка: Wójcik Krystyna

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Wójcik Krystyna

Cegłów
Смерть
28.07.2000
Cegłów
Похороны
Неизвестно
Cegłów

Мы используем куки для улучшения работы сайта.