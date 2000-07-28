Wójcik Zdzisław
Место рожденияCegłów
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти28.07.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Wójcik Władysław
Мать: Wójcik Władysława
Cegłów
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Wójcik Arkadiusz
Мать ребёнка: Wójcik Krystyna
Cegłów
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Wójcik) Kinga
Мать ребёнка: Wójcik Krystyna
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Wójcik Krystyna
Cegłów
Смерть
28.07.2000
Cegłów
Похороны
Неизвестно
Cegłów