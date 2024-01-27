Радченко Василий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радченко Василий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

1924 г.р.
1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Радченко Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1924

Дочь: Исаева Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Радченко Пелагея Иосифовна

с.Степное
Бракосочетание
1924

Жена: Радченко Пелагея Иосифовна

Рождение ребёнка
18.02.1932

Сын: Радченко Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Радченко Пелагея Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Радченко Пелагея Иосифовна

Смерть
1943
Волгоград
Причина смерти: Погиб
Похороны
Неизвестно
Волгоград
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