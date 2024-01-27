Радченко Василий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Радченко Григорий
Рождение ребёнка
27.08.1924
Дочь: Исаева Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Радченко Пелагея Иосифовна
с.Степное
Бракосочетание
1924
Рождение ребёнка
18.02.1932
Сын: Радченко Георгий Васильевич
Мать ребёнка: Радченко Пелагея Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Радченко Пелагея Иосифовна
Смерть
1943
Волгоград
Причина смерти: Погиб
Похороны
Неизвестно
Волгоград