Жукова (Морозкова) Руфина Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1919
Дата смерти1997
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1919
Рождение ребёнка
1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жуков Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жуков Иван
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
1997