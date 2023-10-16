Жукова (Морозкова) Руфина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова (Морозкова) Руфина Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1919

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1919

Отец: Морозков Константин Александрович

Мать: Морозкова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жуков Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков Иван

Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
1997
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