Зиновьев Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения29.10.1922
Дата смерти10.05.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1922
Место жительства
С 1933
Место жительства
С 1978 по 1999
г. Мюнхен, Германия
Смерть
10.05.2006
Место жительства
По 2006