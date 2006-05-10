Зиновьев Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗиновьев Александр Александрович

Зиновьев Александр Александрович

avatar

Место рождения

Пахтино, Введенская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

29.10.1922

Дата смерти

10.05.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Пахтино, Введенская волость, Чухломский уезд
Место жительства
С 1922
Пахтино, Введенская волость, Чухломский уезд
Место жительства
С 1933
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1978 по 1999
г. Мюнхен, Германия
Смерть
10.05.2006
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 2006
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close