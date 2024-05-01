Воробьев Роман Григорьевич 16.12.1892 — найти родственников по фамилии на Familio
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Воробьев Роман Григорьевич

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Место рождения

Анга, Россия

Дата рождения

16.12.1892

Дата смерти

06.09.1973

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1892

Отец: Воробьев Григорий Петрович

Мать: Воробьева (Щапова) Иулияния Никифоровна

Анга, Россия
по разным данным годы рождения-1888,1884
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьев (Овчинникова) Е.И.

Рождение ребёнка
27.12.1915

Сын: Жданов Степан Романович

Мать ребёнка: Воробьева (Жданова) Акилина Николаевна

Бракосочетание
20.02.1918

Жена: Воробьева (Жданова) Акилина Николаевна

Анга, Россия
Рождение ребёнка
20.05.1919

Дочь: (Воробьева) Таисия Романовна

Мать ребёнка: Воробьева (Жданова) Акилина Николаевна

Анга, Россия
Рождение ребёнка
19.06.1920

Сын: Воробьев Василий Романович

Мать ребёнка: Воробьева (Жданова) Акилина Николаевна

Анга, Россия
06.06.1920 по старому стилю.Ф.50 ОП9 д.1705 лл.111об.,112
Рождение ребёнка
06.01.1928

Дочь: Кузнецова (Воробьева) Евгения Романовна

Мать ребёнка: Воробьева (Жданова) Акилина Николаевна

Рождение ребёнка
11.05.1930

Дочь: Савинова (Воробьева) Екатерина Романовна

Мать ребёнка: Воробьева (Жданова) Акилина Николаевна

Анга, Иркутская область, Россия
Смерть
06.09.1973
Анга, Россия

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