Воробьев Роман Григорьевич
Место рожденияАнга, Россия
Дата рождения16.12.1892
Дата смерти06.09.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1892
Анга, Россия
по разным данным годы рождения-1888,1884
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.12.1915
Мать ребёнка: Воробьева (Жданова) Акилина Николаевна
Бракосочетание
20.02.1918
Анга, Россия
Рождение ребёнка
20.05.1919
Дочь: (Воробьева) Таисия Романовна
Мать ребёнка: Воробьева (Жданова) Акилина Николаевна
Анга, Россия
Рождение ребёнка
19.06.1920
Сын: Воробьев Василий Романович
Мать ребёнка: Воробьева (Жданова) Акилина Николаевна
Анга, Россия
06.06.1920 по старому стилю.Ф.50 ОП9 д.1705 лл.111об.,112
Рождение ребёнка
06.01.1928
Дочь: Кузнецова (Воробьева) Евгения Романовна
Мать ребёнка: Воробьева (Жданова) Акилина Николаевна
Рождение ребёнка
11.05.1930
Дочь: Савинова (Воробьева) Екатерина Романовна
Мать ребёнка: Воробьева (Жданова) Акилина Николаевна
Анга, Иркутская область, Россия
Смерть
06.09.1973
Анга, Россия