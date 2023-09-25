Дубровина Арина или Анна Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубровина Арина или Анна Емельянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1926

Дочь: Балабаева Нина Васильевна

Отец ребёнка: Дубровин Василий Владимирович

Филимоново, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
27.03.1931

Дочь: Горячкина Лидия

Отец ребёнка: Дубровин Василий Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубровин ?

Отец ребёнка: Дубровин Василий Владимирович

Смерть
Неизвестно
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