Дубровина Арина или Анна Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.12.1926
Дочь: Балабаева Нина Васильевна
Отец ребёнка: Дубровин Василий Владимирович
Филимоново, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
27.03.1931
Дочь: Горячкина Лидия
Отец ребёнка: Дубровин Василий Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубровин ?
Отец ребёнка: Дубровин Василий Владимирович
Смерть
Неизвестно