Цуканова (Макарова) Тамара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цуканова (Макарова) Тамара Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1928

Дата смерти

13.04.2003

Пол

Женский

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1949

Сын: Цуканов Валерий Анатольевич

Отец ребёнка: Цуканов Анатолий Афанасьевич

гор. Дятьково Брянской области
Рождение ребёнка
31.05.1960

Сын: Цуканов Александр Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цуканов Анатолий Афанасьевич

Смерть
13.04.2003
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