Цуканова (Макарова) Тамара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1928
Дата смерти13.04.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.07.1949
Сын: Цуканов Валерий Анатольевич
Отец ребёнка: Цуканов Анатолий Афанасьевич
гор. Дятьково Брянской области
Рождение ребёнка
31.05.1960
Сын: Цуканов Александр Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.04.2003