Кузьменко Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.08.2008
Рождение ребёнка
14.09.2009
Дочь: Кузьменко Софья Александровна
Мать ребёнка: Долгих Евгения Александровна
Рождение ребёнка
13.01.2015
Сын: Кузьменко Степан Александрович
Мать ребёнка: Долгих Евгения Александровна
Рождение ребёнка
14.09.2016
Дочь: Кузьменко Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Долгих Евгения Александровна