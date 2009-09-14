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Кузьменко Александр Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.08.2008

Жена: Долгих Евгения Александровна

Рождение ребёнка
14.09.2009

Дочь: Кузьменко Софья Александровна

Мать ребёнка: Долгих Евгения Александровна

Рождение ребёнка
13.01.2015

Сын: Кузьменко Степан Александрович

Мать ребёнка: Долгих Евгения Александровна

Рождение ребёнка
14.09.2016

Дочь: Кузьменко Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Долгих Евгения Александровна

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