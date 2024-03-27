Ярмухаметова (Ишмухаметова) Фатима Нугумановна
Место рожденияд.Тюканово Кумертауского района БАССР
Дата рождения25.10.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1928
д.Тюканово Кумертауского района БАССР
Рождение ребёнка
03.06.1950
д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
12.06.1952
д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
03.08.1955
д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
20.02.1959
д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
12.06.1960
д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
25.06.1962
д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
13.04.1965
д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ярмухаметов Халил
Смерть
Неизвестно
д.Свобода Куюргазинского района РБ РФ
Похороны
Неизвестно
д.Свобода Куюргазинского района РБ РФ