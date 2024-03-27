Ярмухаметова (Ишмухаметова) Фатима Нугумановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярмухаметова (Ишмухаметова) Фатима Нугумановна

Место рождения

д.Тюканово Кумертауского района БАССР

Дата рождения

25.10.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

Муж

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1928

Отец: Ишмухаметов Нугуман Исмагилович

Мать: Ишмухаметова Буляк

д.Тюканово Кумертауского района БАССР
Рождение ребёнка
03.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ярмухаметов Халил

д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
12.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ярмухаметов Халил

д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
03.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ярмухаметов Халил

д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
20.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ярмухаметов Халил

д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
12.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ярмухаметов Халил

д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
25.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ярмухаметов Халил

д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
13.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ярмухаметов Халил

д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярмухаметов Халил

Смерть
Неизвестно
д.Свобода Куюргазинского района РБ РФ
Похороны
Неизвестно
д.Свобода Куюргазинского района РБ РФ
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