Белов Трофим Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1940
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белов Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Белова Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
03.08.1926
Дочь: Белова Елена Трофимовна
Мать ребёнка: Белова Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Белова Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Белова Дарья Тимофеевна
Смерть
1940