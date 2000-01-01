Белов Трофим Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белов Трофим Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белов Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Белов Николай Трофимович

Мать ребёнка: Белова Дарья Тимофеевна

Рождение ребёнка
03.08.1926

Дочь: Белова Елена Трофимовна

Мать ребёнка: Белова Дарья Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Алексей Трофимович

Мать ребёнка: Белова Дарья Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Иван Трофимович

Мать ребёнка: Белова Дарья Тимофеевна

Смерть
1940
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