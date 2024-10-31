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Блинов Семен Иванович

Место рождения

Кокши, Советский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1746

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1746 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Кокши, Советский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Авдотья

Рождение ребёнка
1775

Сын: Блинов Терентий Семенович

Мать ребёнка: Блинова Авдотья

Кокши, Советский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1785

Сын: Блинов Федор Семенович

Мать ребёнка: Блинова Авдотья

Кокши, Советский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1796

Сын: Блинов Иван Семенович

Мать ребёнка: Блинова Авдотья

Кокши, Советский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
1824

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