Блинов Семен Иванович
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смерти1824
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Авдотья
Рождение ребёнка
1775
Сын: Блинов Терентий Семенович
Мать ребёнка: Блинова Авдотья
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Блинова Авдотья
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Блинова Авдотья
Смерть
1824