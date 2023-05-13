Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1802
Сын: Арефьев Булатов Николай Арефьевич
Отец ребёнка: Булатов Арефий Васильевич
Рождение ребёнка
27.11.1804 ст.
Отец ребёнка: Булатов Арефий Васильевич
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Булатова Авдотья Арефьевна
Отец ребёнка: Булатов Арефий Васильевич
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Булатова Орешина Ксения Арефьевна
Отец ребёнка: Булатов Арефий Васильевич
Рождение ребёнка
1813
Сын: Булатов Орешин Герасим Арефьевич
Отец ребёнка: Булатов Арефий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Булатов Орешин Гавриил Арефьевич
Отец ребёнка: Булатов Арефий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно