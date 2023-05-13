Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Арефьев Булатов Николай Арефьевич

Отец ребёнка: Булатов Арефий Васильевич

Валгуссы, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.11.1804 ст.

Сын: Булатов Яков Арефьевич

Отец ребёнка: Булатов Арефий Васильевич

Валгуссы, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Булатова Авдотья Арефьевна

Отец ребёнка: Булатов Арефий Васильевич

Валгуссы, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Булатова Орешина Ксения Арефьевна

Отец ребёнка: Булатов Арефий Васильевич

Валгуссы, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Булатов Орешин Герасим Арефьевич

Отец ребёнка: Булатов Арефий Васильевич

Валгуссы, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булатов Орешин Гавриил Арефьевич

Отец ребёнка: Булатов Арефий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Арефий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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