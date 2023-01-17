Фасий (Чернявская) Любовь Васильевна
Место рождения
Дата рождения27.02.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1953
Отец: Чернявский Василий Григорьевич
Мать: скрыто настройками приватности
Место жительства
С 1953
Бракосочетание
Между 1969 и 1974
Рождение ребёнка
04.12.1974
Отец ребёнка: Фасий Леонид Алексеевич
Первомайск, Миколаївська область
Рождение ребёнка
10.12.1983
Дочь: Гасюк Инна Леонидовна
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
С 1983