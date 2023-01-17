Фасий (Чернявская) Любовь Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фасий (Чернявская) Любовь Васильевна

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Место рождения

Сердитое

Дата рождения

27.02.1953

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1951 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1953

Отец: Чернявский Василий Григорьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Место жительства
С 1953
Бракосочетание
Между 1969 и 1974

Муж: Фасий Леонид Алексеевич

Рождение ребёнка
04.12.1974

Сын: Фасий Игорь Леонидович

Отец ребёнка: Фасий Леонид Алексеевич

Первомайск, Миколаївська область
Рождение ребёнка
10.12.1983

Дочь: Гасюк Инна Леонидовна

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
С 1983
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