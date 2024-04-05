Sówka,Szczechura (Mikołajczyk) Katarzyna
Место рожденияPoręba
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиОколо 1873
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: Mikołajczyk Jan
Poręba
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Szczechura Feliks
Бракосочетание
28.04.1844
Муж: Sówka Marcin
Poręba akt 27/1844
Рождение ребёнка
06.08.1845
Дочь: Piórkowska (Sówka) Marianna
Отец ребёнка: Sówka Marcin
Białe Błoto/Poręba akt 87/1845
Смерть
Около 1873