Sówka,Szczechura (Mikołajczyk) Katarzyna Около 1825 — найти родственников по фамилии на Familio
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Sówka,Szczechura (Mikołajczyk) Katarzyna

Место рождения

Poręba

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Около 1873

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Mikołajczyk Jan

Мать: Mikołajczyk (Ponichtera) Marianna

Poręba
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Szczechura Feliks

Бракосочетание
28.04.1844

Муж: Sówka Marcin

Poręba akt 27/1844
Рождение ребёнка
06.08.1845

Дочь: Piórkowska (Sówka) Marianna

Отец ребёнка: Sówka Marcin

Białe Błoto/Poręba akt 87/1845
Смерть
Около 1873

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