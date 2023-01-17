Муратовский Вениамин (Василий) Антонович
Место рождения
Дата рождения30.04.1856
Дата смерти06.05.1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1866 по 1896
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1898 по 1901
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Место жительства
С 1901 по 1910
Калуга, город Калуга, Калужская область
Место жительства
С 1910 по 1918
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Место жительства
С 1918 по 1920
Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
С 1924 по 1927
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1927 по 1930
Смерть
06.05.1930