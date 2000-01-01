Черных Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Вертячева Матрена
Отец ребёнка: Черных Захар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черных Алексей
Отец ребёнка: Черных Захар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинина Евдокия
Отец ребёнка: Черных Захар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черных Захар
Смерть
Неизвестно