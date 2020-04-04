Патрикеева (Бакулина) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патрикеева (Бакулина) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1902

Дата смерти

13.09.1993

Пол

Женский

Отец

1866 г.р.

Мать

1867 г.р.

Дети

1926 г.р.
Около 1930 г.р.
1937 г.р.
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Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1902

Отец: Бакулин Тимофей

Мать: Бакулина Агрипина

Рождение ребёнка
05.01.1926

Сын: Патрикеев Петр

Отец ребёнка: Патрикеев Сергей

Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Патрикеев Иван

Отец ребёнка: Патрикеев Сергей

Рождение ребёнка
02.05.1937

Дочь: Волкова Александра

Отец ребёнка: Патрикеев Сергей

Рождение ребёнка
03.05.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Патрикеев Сергей

Рождение ребёнка
Около 1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Патрикеев Сергей

Смерть
13.09.1993
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