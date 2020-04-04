Патрикеева (Бакулина) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1902
Дата смерти13.09.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1902
Отец: Бакулин Тимофей
Мать: Бакулина Агрипина
Рождение ребёнка
05.01.1926
Сын: Патрикеев Петр
Отец ребёнка: Патрикеев Сергей
Рождение ребёнка
Около 1930
Сын: Патрикеев Иван
Отец ребёнка: Патрикеев Сергей
Рождение ребёнка
02.05.1937
Дочь: Волкова Александра
Отец ребёнка: Патрикеев Сергей
Рождение ребёнка
03.05.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Патрикеев Сергей
Рождение ребёнка
Около 1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Патрикеев Сергей
Смерть
13.09.1993