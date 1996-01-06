Петрунько Андрей Яковлевич 04.07.1907 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрунько Андрей Яковлевич

Место рождения

Дмухайловка, Дніпропетровська область

Дата рождения

04.07.1907 ст.

Дата смерти

06.01.1996

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1907 ст.

Отец: Петрунько Яков Семенович

Мать: Петрунько (Сыпало) Мария Афанасьевна

Дмухайловка, Дніпропетровська область
восприемники: Того же села крестьяне Василий Афанасьевич Сыпало и Мария Емельяновна Быба снимки, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS98-GQ8C-H?view=index : 19 февр. 2025 ... Показать все
Бракосочетание
Около 1929

Жена: Петрунько (Староконь) Александра Антоновна

Рождение ребёнка
04.10.1930

Дочь: Снитко (Петрунько) Александра Андреевна

Мать ребёнка: Петрунько (Староконь) Александра Антоновна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Петрунько Николай Андреевич

Мать ребёнка: Петрунько (Староконь) Александра Антоновна

Военная служба
1941
Рождение ребёнка
01.08.1943

Сын: Петрунько Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Петрунько (Староконь) Александра Антоновна

Дмухайловка, Дніпропетровська область
Демобилизация
03.10.1944
Воинское звание: красноармеец Воинская часть: 130 гв. ап 58 гв. сд Был тяжело ранен, не годен (Госпиталь: ЭГ 3680, Номер свидетельства: 661) Информация об архиве - Филиал ЦАМО (военно-медицинских доку... Показать все
Работа или профессия
После 1945
Кузнец. Вернувшись с войны, продолжил работать в родном колхозе.
Рождение ребёнка
1949

Сын: Петрунько Леонид Андреевич

Мать ребёнка: Петрунько (Староконь) Александра Антоновна

Военная награда
21.02.1987
Орден Отечественной войны II степени Номер документа: 20 Дата документа: 21.02.1987 Автор документа: Министр обороны СССР Архив: ЦАМО Юбилейная картотека награждений Расположение документа: шкаф 46, я... Показать все
Смерть
06.01.1996
Дмухайловка, Дніпропетровська область

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