Петрунько Андрей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения04.07.1907 ст.
Дата смерти06.01.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1907 ст.
восприемники: Того же села крестьяне Василий Афанасьевич Сыпало и Мария Емельяновна Быба снимки, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS98-GQ8C-H?view=index : 19 февр. 2025 ... Показать все
Бракосочетание
Около 1929
Рождение ребёнка
04.10.1930
Рождение ребёнка
1934
Сын: Петрунько Николай Андреевич
Мать ребёнка: Петрунько (Староконь) Александра Антоновна
Военная служба
1941
Рождение ребёнка
01.08.1943
Сын: Петрунько Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Петрунько (Староконь) Александра Антоновна
Демобилизация
03.10.1944
Воинское звание: красноармеец Воинская часть: 130 гв. ап 58 гв. сд Был тяжело ранен, не годен (Госпиталь: ЭГ 3680, Номер свидетельства: 661) Информация об архиве - Филиал ЦАМО (военно-медицинских доку... Показать все
Работа или профессия
После 1945
Кузнец. Вернувшись с войны, продолжил работать в родном колхозе.
Рождение ребёнка
1949
Сын: Петрунько Леонид Андреевич
Мать ребёнка: Петрунько (Староконь) Александра Антоновна
Военная награда
21.02.1987
Орден Отечественной войны II степени Номер документа: 20 Дата документа: 21.02.1987 Автор документа: Министр обороны СССР Архив: ЦАМО Юбилейная картотека награждений Расположение документа: шкаф 46, я... Показать все
Смерть
06.01.1996