Грушевский Филипп Иванович
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Грушевский Иван ст. Лукьянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грушевский Ефим Филиппович
Мать ребёнка: Грушевская Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грушевский Николай Филиппович
Мать ребёнка: Грушевская Наталья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1858
Сын: Грушевский Павел Филиппович
Мать ребёнка: Грушевская Наталья Андреевна
Смерть
Неизвестно