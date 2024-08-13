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Грушевский Филипп Иванович

Место рождения

Таборовшина, Заречно-Толочинская волость, Сеннинский уезд

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Грушевский Иван ст. Лукьянович

Мать: не указана

Таборовшина, Заречно-Толочинская волость, Сеннинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грушевский Ефим Филиппович

Мать ребёнка: Грушевская Наталья Андреевна

Таборовшина, Заречно-Толочинская волость, Сеннинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грушевский Николай Филиппович

Мать ребёнка: Грушевская Наталья Андреевна

Таборовшина, Заречно-Толочинская волость, Сеннинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грушевская Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Грушевский Павел Филиппович

Мать ребёнка: Грушевская Наталья Андреевна

Таборовшина, Заречно-Толочинская волость, Сеннинский уезд
Смерть
Неизвестно
Таборовшина, Заречно-Толочинская волость, Сеннинский уезд

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