Дерябин Борис Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерябин Борис Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1947 г.р.
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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Дерябин Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1947

Дочь: (Дерябина) Любовь Борисовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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