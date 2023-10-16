Дерябин Борис Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Дерябин Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1947
Дочь: (Дерябина) Любовь Борисовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.05.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно