Останина Мелания Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Останин Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Параскева Андреевна
Отец ребёнка: Останин Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Параскева Андреевна
Отец ребёнка: Останин Андрей Петрович
Рождение ребёнка
18.07.1809 ст.
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Останин Андрей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1816