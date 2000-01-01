Останина Мелания Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОстанина Мелания Афанасьева

Останина Мелания Афанасьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Останин Диомид Андреевич

Отец ребёнка: Останин Андрей Петрович

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Останин Андрей Петрович

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Останин Андрей Петрович

Рождение ребёнка
18.07.1809 ст.

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Останин Андрей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Останин Андрей Петрович

Смерть
После 1816
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