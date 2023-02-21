Курманаева Зульфия Камалдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Курманаев Камалдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устарова Ясмина Рамазановна
Отец ребёнка: Устаров Рамазан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устарова Фатима Рамазановна
Отец ребёнка: Устаров Рамазан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Устаров Мухаммад Рамазанович
Отец ребёнка: Устаров Рамазан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Устаров Рамазан