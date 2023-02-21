Курманаева Зульфия Камалдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курманаева Зульфия Камалдиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Курманаев Камалдин

Мать: Курманаева Айшат Хасмахматовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устарова Ясмина Рамазановна

Отец ребёнка: Устаров Рамазан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устарова Фатима Рамазановна

Отец ребёнка: Устаров Рамазан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устаров Мухаммад Рамазанович

Отец ребёнка: Устаров Рамазан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устаров Рамазан

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