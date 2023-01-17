Романов Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения25.10.1832
Дата смерти18.12.1909
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1832
Смерть
18.12.1909
г. Канны, Франция
Место жительства
По 1909
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния