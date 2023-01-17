Романов Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Михаил Николаевич

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Место рождения

Петергоф, Петергофский уезд

Дата рождения

25.10.1832

Дата смерти

18.12.1909

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Петергоф, Петергофский уезд
Место жительства
С 1832
Петергоф, Петергофский уезд
Смерть
18.12.1909
г. Канны, Франция
Место жительства
По 1909
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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