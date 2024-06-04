Горбатенкова Вера Карповна
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Карп
Мать: не указана
Возможно, родилась в д. Морозовка. Имела 4-5 братьев: Михаил, Иван, Павел Жена одного из братьев жила в Кронштадте
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Канцер (Мазурова) Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Мазуров Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.04.1941
Сын: Мазуров Александр Николаевич
Отец ребёнка: Мазуров Николай Иванович
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
Неизвестно