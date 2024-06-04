Горбатенкова Вера Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбатенкова Вера Карповна

Горбатенкова Вера Карповна

avatar

Место рождения

Морозовка, Кощинская волость, Смоленский уезд

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Карп

Мать: не указана

Морозовка, Кощинская волость, Смоленский уезд
Возможно, родилась в д. Морозовка. Имела 4-5 братьев: Михаил, Иван, Павел Жена одного из братьев жила в Кронштадте
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Канцер (Мазурова) Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Мазуров Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мазуров Николай Иванович

Рождение ребёнка
05.04.1941

Сын: Мазуров Александр Николаевич

Отец ребёнка: Мазуров Николай Иванович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.