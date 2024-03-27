Рахимов (Мухамедрахимов) Ярулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахимов (Мухамедрахимов) Ярулла

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1880

Сын: Рахимов (Мухамедрахимов) Губайдулла Яруллович

Мать ребёнка: Рахимова(Мухамедрахимова) ?

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1885

Сын: Рахимов (Мухамедрахимов) Гибадулла Яруллович

Мать ребёнка: Рахимова(Мухамедрахимова) ?

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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