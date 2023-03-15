Кувалдин Михаил Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1921
Дата смерти06.09.1983
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1921
Рождение ребёнка
1947
Сын: Кувалдин Валера Михайлович
Мать ребёнка: Кувалдина Александра
Рождение ребёнка
1953
Сын: Кувалдин Леонид Михайлович
Мать ребёнка: Кувалдина Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кувалдин Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Кувалдина Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кувалдина Александра
Смерть
06.09.1983