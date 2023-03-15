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Кувалдин Михаил Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1921

Дата смерти

06.09.1983

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1921

Отец: Кувалдин Осип (Иосиф) Спиридонович

Мать: Кувалдина Анна Александровна

Рождение ребёнка
1947

Сын: Кувалдин Валера Михайлович

Мать ребёнка: Кувалдина Александра

Рождение ребёнка
1953

Сын: Кувалдин Леонид Михайлович

Мать ребёнка: Кувалдина Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кувалдин Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Кувалдина Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кувалдина Александра

Смерть
06.09.1983
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