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Реттиев Максим Карпович

Место рождения

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Реттиев Карп Корнилович

Мать: не указана

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Реттиева Анна Максимовна

Мать ребёнка: Реттиева Дарья Яковлевна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1843

Сын: Реттиев Василий Максимович

Мать ребёнка: Реттиева Дарья Яковлевна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1844

Сын: Реттиев Павел Максимович

Мать ребёнка: Реттиева Дарья Яковлевна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Реттиева Дарья Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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