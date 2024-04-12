Реттиев Максим Карпович
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Реттиев Карп Корнилович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Реттиева Анна Максимовна
Мать ребёнка: Реттиева Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Реттиев Василий Максимович
Мать ребёнка: Реттиева Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Реттиева Дарья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Реттиева Дарья Яковлевна
Смерть
Неизвестно