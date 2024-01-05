Бояркина Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бояркина Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Теречева Мария Степановна

Отец ребёнка: Бояркин Степан

Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Бояркин Павел Степанович

Отец ребёнка: Бояркин Степан

Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бояркин Захар Степанович

Отец ребёнка: Бояркин Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Автаева Марфа Степановна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бояркин Степан

Смерть
Неизвестно
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