Бояркина Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Теречева Мария Степановна
Отец ребёнка: Бояркин Степан
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Бояркин Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бояркин Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Автаева Марфа Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бояркин Степан
Смерть
Неизвестно