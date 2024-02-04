Муляков Евгений Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1950
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец: Муляков Петр Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мулякова Юлия Евгеньевна
Мать ребёнка: Мулякова (Ярушкина) Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муляков Виталий Евгеньевич
Мать ребёнка: Мулякова (Ярушкина) Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муляков Василий Евгеньевич
Мать ребёнка: Мулякова (Ярушкина) Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно