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Муляков Евгений Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Муляков Петр Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мулякова Юлия Евгеньевна

Мать ребёнка: Мулякова (Ярушкина) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муляков Виталий Евгеньевич

Мать ребёнка: Мулякова (Ярушкина) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муляков Василий Евгеньевич

Мать ребёнка: Мулякова (Ярушкина) Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мулякова (Ярушкина) Мария Васильевна

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