Свешникова (Долгодворова) Евдокия Афанасьевна
Место рожденияМедянский Острожек
Дата рождения1720
Дата смертиПосле 1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1739
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Мечена (Свешникова) Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Свешников Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
1744
Сын: Свешников Калина Васильевич
Отец ребёнка: Свешников Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
1746
Сын: Свешников Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Свешников Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
1752
Дочь: (Свешникова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Свешников Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
1753
Дочь: (Свешникова) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Свешников Василий Гаврилович
Смерть
После 1783