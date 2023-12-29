Свешникова (Долгодворова) Евдокия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Долгодворова) Евдокия Афанасьевна

Место рождения

Медянский Острожек

Дата рождения

1720

Дата смерти

После 1783

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1739

Муж: Свешников Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Мечена (Свешникова) Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Свешников Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
1744

Сын: Свешников Калина Васильевич

Отец ребёнка: Свешников Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
1746

Сын: Свешников Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Свешников Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
1752

Дочь: (Свешникова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Свешников Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
1753

Дочь: (Свешникова) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Свешников Василий Гаврилович

Смерть
После 1783

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