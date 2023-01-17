Степанов Степан Большой
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1767
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Отец: Степанов Никифор Иларионов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Степанов Марья Абрамова
Место жительства
С 1826
ГАКО Ф.200, оп.14, д.137 РС Левашевской волости 1850
Военная служба
До 1826
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанов Марья Абрамова
ГАКО Ф.200, оп.14, д.137 РС Левашевской волости 1850
Смерть
1835
ГАКО Ф.200, оп.14, д.137 РС Левашевской волости 1850