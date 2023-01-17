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Степанов Степан Большой

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: Степанов Никифор Иларионов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Степанов Иван Степанович

Мать ребёнка: Степанов Марья Абрамова

Место жительства
С 1826
Дубенки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГАКО Ф.200, оп.14, д.137 РС Левашевской волости 1850
Военная служба
До 1826
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанов Марья Абрамова

ГАКО Ф.200, оп.14, д.137 РС Левашевской волости 1850
Смерть
1835
Дубенки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГАКО Ф.200, оп.14, д.137 РС Левашевской волости 1850
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