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Валеев Агзам Зиганшевич

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Место рождения

Каргали, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

10.04.1919

Дата смерти

31.12.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Каргали, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
31.12.1986
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