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(Бурова) Мария Михайловна
(Бурова) Мария Михайловна
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Место рождения
Мизиново
, Лосино-Петровский, Московская область
Дата рождения
24.03.1915
Пол
Женский
Отец
Буров Михаил Сергеевич
До 1896 г.р.
Мать
Бурова (Дудкина) Александра Федоровна
Около 1885 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1915
Отец:
Буров Михаил Сергеевич
Мать:
Бурова Александра Федоровна
Мизиново
, Лосино-Петровский, Московская область
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