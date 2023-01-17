(Бурова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Бурова) Мария Михайловна

(Бурова) Мария Михайловна

avatar

Место рождения

Мизиново, Лосино-Петровский, Московская область

Дата рождения

24.03.1915

Пол

Женский

Отец

До 1896 г.р.

Мать

Около 1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1915

Отец: Буров Михаил Сергеевич

Мать: Бурова Александра Федоровна

Мизиново, Лосино-Петровский, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close