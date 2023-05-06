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Вторушин Николай Петрович
Вторушин Николай Петрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1834
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Вторушин Петр Никитич
1810 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
События
Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец:
Вторушин Петр Никитич
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
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