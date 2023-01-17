Калмыкова (Чурбанова) Ирина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти1956
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Чурбанов Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Калмыков Дмитрий Гаврилович
Отец ребёнка: Калмыков Гавриил Григорьевич
Рождение ребёнка
29.08.1902
Отец ребёнка: Калмыков Гавриил Григорьевич
Рождение ребёнка
14.11.1904
Дочь: Калмыкова Пелагея Гавриловна
Отец ребёнка: Калмыков Гавриил Григорьевич
Рождение ребёнка
07.11.1907
Дочь: Сепп Евгения Гавриловна
Отец ребёнка: Калмыков Гавриил Григорьевич
Рождение ребёнка
21.02.1924
Дочь: Гунькина Валентина Гавриловна
Отец ребёнка: Калмыков Гавриил Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Колояр, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
1956
Хотьково, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область