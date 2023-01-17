Калмыкова (Чурбанова) Ирина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалмыкова (Чурбанова) Ирина Дмитриевна

Калмыкова (Чурбанова) Ирина Дмитриевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Чурбанов Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Калмыков Дмитрий Гаврилович

Отец ребёнка: Калмыков Гавриил Григорьевич

Салтыковка, Волгский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
29.08.1902

Сын: Калмыков Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Калмыков Гавриил Григорьевич

Салтыковка, Волгский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
14.11.1904

Дочь: Калмыкова Пелагея Гавриловна

Отец ребёнка: Калмыков Гавриил Григорьевич

Салтыковка, Волгский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
07.11.1907

Дочь: Сепп Евгения Гавриловна

Отец ребёнка: Калмыков Гавриил Григорьевич

Салтыковка, Волгский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
21.02.1924

Дочь: Гунькина Валентина Гавриловна

Отец ребёнка: Калмыков Гавриил Григорьевич

Салтыковка, Волгский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калмыков Гавриил Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Колояр, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
1956
Хотьково, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close