Горников Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горников Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1939

Дата смерти

14.11.2019

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1962

Дочь: Антонова Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Горникова Ираида Михайловна

Рождение ребёнка
12.05.1974

Дочь: Горникова Инна Владимировна

Мать ребёнка: Горникова Ираида Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горникова Ираида Михайловна

Смерть
14.11.2019
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