Горников Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1939
Дата смерти14.11.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.06.1962
Дочь: Антонова Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Горникова Ираида Михайловна
Рождение ребёнка
12.05.1974
Дочь: Горникова Инна Владимировна
Мать ребёнка: Горникова Ираида Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.11.2019