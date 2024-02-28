Голушкин Роман Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.08.1996
Мать ребёнка: Катырева Ольга Борисовна
Рождение ребёнка
20.08.2002
Дочь: Катырева Виола Романовна
Мать ребёнка: Катырева Ольга Борисовна
Рождение ребёнка
30.01.2009
Дочь: Катырева Ариадна Романовна
Мать ребёнка: Катырева Ольга Борисовна
Рождение ребёнка
30.01.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Катырева Ольга Борисовна
Гаврилов-Ям, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
22.12.2016
Дочь: Катырева Стеша Романовна
Мать ребёнка: Катырева Ольга Борисовна