Голушкин Роман Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голушкин Роман Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1996

Сын: Катырев Роман Романович

Мать ребёнка: Катырева Ольга Борисовна

Рождение ребёнка
20.08.2002

Дочь: Катырева Виола Романовна

Мать ребёнка: Катырева Ольга Борисовна

Рождение ребёнка
30.01.2009

Дочь: Катырева Ариадна Романовна

Мать ребёнка: Катырева Ольга Борисовна

Рождение ребёнка
30.01.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Катырева Ольга Борисовна

Гаврилов-Ям, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
22.12.2016

Дочь: Катырева Стеша Романовна

Мать ребёнка: Катырева Ольга Борисовна

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