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Ельский Наум

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

16.07.1900

Дата смерти

07.05.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1900

Отец: Ельский Сруль (Исай)

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1924

Жена: (Розенблат) Геня

Супруг(-а): Genya Elsky (Rosenblat)
Рождение ребёнка
09.09.1925

Сын: Ельский Ионн (Лёня)

Мать ребёнка: (Розенблат) Геня

Рождение ребёнка
1939

Сын: Ельский Исаак (Изя)

Мать ребёнка: (Розенблат) Геня

Смерть
07.05.1980
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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