Ельский Наум
Место рождения
Дата рождения16.07.1900
Дата смерти07.05.1980
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1900
Отец: Ельский Сруль (Исай)
Мать: не указана
Бракосочетание
1924
Жена: (Розенблат) Геня
Супруг(-а): Genya Elsky (Rosenblat)
Рождение ребёнка
09.09.1925
Сын: Ельский Ионн (Лёня)
Мать ребёнка: (Розенблат) Геня
Рождение ребёнка
1939
Сын: Ельский Исаак (Изя)
Мать ребёнка: (Розенблат) Геня
Смерть
07.05.1980
Похороны
Неизвестно