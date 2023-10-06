Максимовская (Щербак) Матрона Платоновна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения1856
Дата смерти10.12.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
18.08.1874
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.01.1877
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Щербак Алексей Матвеевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.10.1878
Сын: Щербак Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Щербак Алексей Матвеевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.06.1882
Дочь: Агрипина Алексеевна
Отец ребёнка: Щербак Алексей Матвеевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.07.1883
Дочь: Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Щербак Алексей Матвеевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.11.1885
Дочь: Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Щербак Алексей Матвеевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.11.1885
Дочь: Варвара Алексеевна
Отец ребёнка: Щербак Алексей Матвеевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.10.1888
Отец ребёнка: Щербак Алексей Матвеевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.05.1890
Отец ребёнка: Щербак Алексей Матвеевич
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Сумська область
Смерть
10.12.1898
Харьковская губерния, Российская империя