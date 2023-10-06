Максимовская (Щербак) Матрона Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксимовская (Щербак) Матрона Платоновна

Максимовская (Щербак) Матрона Платоновна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

1856

Дата смерти

10.12.1898

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
18.08.1874

Муж: Щербак Алексей Матвеевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.01.1877

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Щербак Алексей Матвеевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.10.1878

Сын: Щербак Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Щербак Алексей Матвеевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.06.1882

Дочь: Агрипина Алексеевна

Отец ребёнка: Щербак Алексей Матвеевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.07.1883

Дочь: Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Щербак Алексей Матвеевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.11.1885

Дочь: Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Щербак Алексей Матвеевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.11.1885

Дочь: Варвара Алексеевна

Отец ребёнка: Щербак Алексей Матвеевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.10.1888

Сын: Щербак Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Щербак Алексей Матвеевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.05.1890

Сын: Щербак Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Щербак Алексей Матвеевич

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Сумська область
Смерть
10.12.1898
Харьковская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close