Маржәнә — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маржәнә

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухаметшин Корбангали

Рождение ребёнка
?.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухаметшин Корбангали

Рождение ребёнка
?.12.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухаметшин Корбангали

Смерть
Неизвестно

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