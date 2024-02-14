Маржәнә
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.02.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мухаметшин Корбангали
Рождение ребёнка
?.12.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мухаметшин Корбангали
Смерть
Неизвестно